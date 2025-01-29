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«Ювентус» — «Бенфика»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Ювентус» и «Бенфика» сыграют в Лиге чемпионов 29 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Ювентус» и «Бенфика» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч на «Альянц Стадиум» в Турине (Италия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Ювентус» — «Бенфика» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
29 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Бенфика

В прямом эфире трансляция игры в Турине доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент кинотеатра можно смотреть по подписке). Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

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В сезоне Лиги чемпионов-2024/25 «Ювентус» в семи турах общего этапа набрал 12 очков, у «Бенфики» — 10 очков.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Ювентус
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