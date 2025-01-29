Сегодня, 12:00
«Ювентус» и «Бенфика» встретятся в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч в Турине (Италия) на «Альянц Стадиум» начнется в 23.00 по московскому времени.
Основные события и результат игры «Ювентус» — «Бенфика» можно изучать в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.
В прямом эфире игру можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент сервиса доступен при наличии платной подписки.
«Ювентус» в 7-м туре сыграл вничью с «Брюгге (0:0), а «Бенфика» уступила «Барселоне» (4:5). «Старая синьора» в общем этапе набрала 12 очков и расположилась на 17-й строчке, «орлы» с 10 очками идут на 21-й строчке.