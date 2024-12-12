Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:50

«Ювентус» обыграл «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Душан Влахович забивает гол в ворота «Манчестер Сити».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Ювентус» победил «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Душан Влахович открыл счет, а на 75-й минуте Вестон Маккенни удвоил преимущество туринцев.

Английская команда не может выиграть уже три матча подряд в Лиге чемпионов. Во всех турнирах у «Сити» только 1 победа в 10 играх.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Манчестер Сити
3
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
Читайте также
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
На 96-м году жизни умерла актриса Раиса Максимова
Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?
Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
Гвардиола — после поражения от «Ювентуса»: «Сити» играл хорошо. Реально хорошо»
Головин не помог «Монако» с «Арсеналом». Его одноклубники сами подарили победу сопернику
Турнирная таблица Лиги чемпионов, положение команд на 12 декабря: «Барселона» поднялась на 2-е место, «ПСЖ» не попадает в плей-офф
Ямаль признан лучшим игроком матча «Боруссия» — «Барселона»
Лига чемпионов, видео и результаты 11 декабря: «Арсенал» разгромил «Монако», «Ювентус» победил «Манчестер Сити» и другие матчи
Сегодня
Вчера
Неделя