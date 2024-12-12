«Ювентус» обыграл «Манчестер Сити»

«Ювентус» победил «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Душан Влахович открыл счет, а на 75-й минуте Вестон Маккенни удвоил преимущество туринцев.

Английская команда не может выиграть уже три матча подряд в Лиге чемпионов. Во всех турнирах у «Сити» только 1 победа в 10 играх.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.