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Сегодня, 09:30

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Ювентус» и «Манчестер Сити» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Ювентус» примет «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также запускает перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые моменты встречи «Ювентуса» и «Манчестер Сити» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Манчестер Сити

Команды набрали по восемь очков в пяти турах Лиги чемпионов. В пятом туре «зебры» сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0), а «горожане» — с «Фейеноордом» (3:3).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
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