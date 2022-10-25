«Ювентус» проигрывает «Бенфике» со счетом 1:3 после первого тайма

«Ювентус» проигрывает «Бенфике» со счетом 1:3 после первого тайма в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В составе туринцев, которые играют на выезде, единственный гол на счету нападающего Душана Влаховича.

За лиссабонцев забивали защитник Антониу Силва, полузащитник Жоау Мариу (с пенальти) и нападающий Рафа Силва.

Если матч так и закончится, то «Юве» лишится шансов на попадание в плей-офф ЛЧ.