Сегодня, 22:48
«Ювентус» проигрывает «Бенфике» со счетом 1:3 после первого тайма в матче группового этапа Лиги чемпионов.
В составе туринцев, которые играют на выезде, единственный гол на счету нападающего Душана Влаховича.
За лиссабонцев забивали защитник Антониу Силва, полузащитник Жоау Мариу (с пенальти) и нападающий Рафа Силва.
Если матч так и закончится, то «Юве» лишится шансов на попадание в плей-офф ЛЧ.
Методология
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Основные источники исследования