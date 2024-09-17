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«Ювентус» одержал победу над ПСВ на старте Лиги чемпионов

Алина Савинова
17 сентября. «Ювентус» победил ПСВ в матче Лиги чемпионов (3:1).
Фото AFP
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«Ювентус» на своем поле победил ПСВ в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.

Счет на 21-й минуте открыл 19-летний форвард Кенан Йылдыз, который стал самым молодым автором гола «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Через 6 минут Вестон Маккенни увеличил преимущество хозяев, а в начале второго тайма Николас Гонсалес забил третий гол черно-белых. В добавленное время Исмаэль Сайбари отыграл один мяч гостей.

«Ювентус» с 3 очками вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. Следующий матч в Лиге чемпионов туринцы проведут 2 октября против «Лейпцига». ПСВ днем ранее сыграет со «Спортингом».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 19:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:1
ПСВ
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Ювентус

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