«Ювентус» одержал победу над ПСВ на старте Лиги чемпионов

«Ювентус» на своем поле победил ПСВ в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.

Счет на 21-й минуте открыл 19-летний форвард Кенан Йылдыз, который стал самым молодым автором гола «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Через 6 минут Вестон Маккенни увеличил преимущество хозяев, а в начале второго тайма Николас Гонсалес забил третий гол черно-белых. В добавленное время Исмаэль Сайбари отыграл один мяч гостей.

«Ювентус» с 3 очками вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. Следующий матч в Лиге чемпионов туринцы проведут 2 октября против «Лейпцига». ПСВ днем ранее сыграет со «Спортингом».