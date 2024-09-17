«Ювентус» сыграет с ПСВ в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов

«Ювентус» встретится с ПСВ в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Альянц» в Турине (Италия), ее начало — в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет платформа Okko Sport, прямая трансляция будет доступна на стриминговом сервисе по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию всех матчей игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Ювентус» — ПСВ будут доступны в нашем матч-центре.

В общем этапе Лиги чемпионов каждая из 36 команд проведет по восемь игр. ПСВ принимает участие в турнире на правах чемпиона Нидерландов. «Ювентус» занял третье место в чемпионате Италии в сезоне-2023/24.