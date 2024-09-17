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Сегодня, 08:00

«Ювентус» — ПСВ: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 19.45

Матч «Ювентус» — ПСВ откроет программу вечера Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ювентус» встретится с ПСВ в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток — в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет платформа Okko Sport, прямая трансляция будет доступна по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию всех матчей игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Ювентус» — «ПСВ» изучайте в нашем в матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 19:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
ПСВ

В общем этапе Лиги чемпионов каждая из 36 команд проведет по восемь матчей.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Ювентус

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