«Ювентус» встретится с ПСВ в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток — в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет платформа Okko Sport, прямая трансляция будет доступна по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию всех матчей игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Ювентус» — «ПСВ» изучайте в нашем в матч-центре.

В общем этапе Лиги чемпионов каждая из 36 команд проведет по восемь матчей.