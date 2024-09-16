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Сегодня, 19:45

«Ювентус» — ПСВ: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Ювентус» и ПСВ сыграют в первом туре Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ювентус» и ПСВ встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине (Италия), стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», прямая трансляция будет доступна по подписке, как и другой контент платформы.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Ювентус» — ПСВ будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 19:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
ПСВ

В общем этапе Лиги чемпионов каждая из 36 команд проведет по восемь игр. ПСВ принимает участие в турнире на правах чемпиона Нидерландов. «Ювентус» занял третье место в чемпионате Италии-2023/24.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Ювентус

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