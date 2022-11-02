Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:59

«Ювентус» — «ПСЖ»: стали известны стартовые составы команд

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Новости

«Ювентус» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Ювентус»: Щенсный, Бонуччи, Гатти, Сандро, Костич, Куадрадо, Локателли, Миретти, Рабьо, Фаджоли, Милик.

«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Бернат, Хакими, Верратти, Руис, Солер, Витинья, Мбаппе, Месси.

Лига чемпионов. Группа H
02 нояб, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
ПСЖ

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус 0
ПСЖ 0
1-й тайм

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Полезен ли кофе перед тренировкой. Мнение фитнес-тренера
«Отвратительно». Мать Макгрегора обвиняют в расизме — досталось и самому Конору
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Закария дебютирует за «Челси» в матче с загребским «Динамо». Он перешел в клуб два месяца назад
Лига чемпионов, 2 ноября: «Ман Сити» примет «Севилью», «Ювентус» против «ПСЖ»
Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по числу побед в Лиге чемпионов
«Лейпциг» не оставил шансов «Шахтеру» в матче за выход в плей-офф ЛЧ, «Реал» разгромил «Селтик»
Модрич стал самым старым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим с пенальти
«Милан» или «Зальцбург»? «Лейпциг» или «Шахтер»? Все расклады последнего игрового дня в группах Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

«Реал» и «Селтик» пробили 3 пенальти за полчаса в матче Лиги чемпионов

«Лейпциг» не оставил шансов «Шахтеру» в матче за выход в плей-офф ЛЧ, «Реал» разгромил «Селтик»