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Лига чемпионов

22 октября, 23:57

«Ювентус» вдесятером проиграл «Штутгарту» в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
«Ювентус» проиграл «Штутгарту» в Турине в матче Лиги чемпионов — 0:1. 22 октября 2024 года.
Фото Reuters
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«Ювентус» дома проиграл «Штутгарту» в матче общего этапа Лиги чемпионов — 0:1.

Туринцы доигрывали встречу вдесятером после удаления Данило на 84-й минуте. Бразилец получил две желтые карточки за три минуты. Игрок «Штутгарта» Энцо Мийо не реализовал пенальти на 86-й минуте. Победу «швабам» принес гол Эль-Билала Туре на 90+3-й минуте.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:1
Штутгарт

В параллельном матче «Спортинг» на выезде обыграл «Штурм» — 2:0. У лиссабонцев голы забили Нуну Сантуш и Виктор Дьокереш.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Worthersee Stadion (Клагенфурт)
Штурм
0:2
Спортинг

«Штутгарт» прервал победную серию «Ювентуса» из двух матчей. «Спортинг» набрал 7 очков после трех матчей, «Штурм» проиграл третий матч подряд — 0 очков.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Штурм
ФК Штутгарт
ФК Ювентус

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