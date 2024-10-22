«Ювентус» вдесятером проиграл «Штутгарту» в Лиге чемпионов

«Ювентус» дома проиграл «Штутгарту» в матче общего этапа Лиги чемпионов — 0:1.

Туринцы доигрывали встречу вдесятером после удаления Данило на 84-й минуте. Бразилец получил две желтые карточки за три минуты. Игрок «Штутгарта» Энцо Мийо не реализовал пенальти на 86-й минуте. Победу «швабам» принес гол Эль-Билала Туре на 90+3-й минуте.

В параллельном матче «Спортинг» на выезде обыграл «Штурм» — 2:0. У лиссабонцев голы забили Нуну Сантуш и Виктор Дьокереш.

«Штутгарт» прервал победную серию «Ювентуса» из двух матчей. «Спортинг» набрал 7 очков после трех матчей, «Штурм» проиграл третий матч подряд — 0 очков.