«Ювентус» вдесятером проиграл «Штутгарту» в Лиге чемпионов

22 октября, 23:57
«Ювентус» дома проиграл «Штутгарту» в матче общего этапа Лиги чемпионов — 0:1.
Туринцы доигрывали встречу вдесятером после удаления Данило на 84-й минуте. Бразилец получил две желтые карточки за три минуты. Игрок «Штутгарта» Энцо Мийо не реализовал пенальти на 86-й минуте. Победу «швабам» принес гол Эль-Билала Туре на 90+3-й минуте.
В параллельном матче «Спортинг» на выезде обыграл «Штурм» — 2:0. У лиссабонцев голы забили Нуну Сантуш и Виктор Дьокереш.
«Штутгарт» прервал победную серию «Ювентуса» из двух матчей. «Спортинг» набрал 7 очков после трех матчей, «Штурм» проиграл третий матч подряд — 0 очков.