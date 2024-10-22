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«Ювентус» — «Штутгарт»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Ювентус» сыграет со «Штутгартом» в Лиге чемпионов 22 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Душан Влахович (ФК «Ювентус»).
Фото Global Look Press
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«Ювентус» и «Штутгарт» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Штутгарт» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию встречи можно смотреть на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Также на сервисе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

В истории очных противостояний данная встреча соперников будет первой.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Штутгарт

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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