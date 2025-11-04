«Ювентус» и «Спортинг» сыграют в Лиге чемпионов 4 ноября

«Ювентус» и «Спортинг» сыграют в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Матч в Турине (Италия) на стадионе «Альянц Стэдиум» начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Allianz Stadium (Турин)

Прямую трансляцию игры в Турине ведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент доступен при наличии подписки). Кроме того, сервис запускает перекличку лучших моментов игр вечера (начало в 22.55 мск).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Турине и всего дня Лиги чемпионов. Отслеживать ключевые события и результат игры «Ювентус» — «Спортинг» также можно в матч-центре на нашем сайте.

«Ювентус» в предыдущем туре уступил «Реалу» (0:1), а «Спортинг» обыграл «Марсель» (2:1).