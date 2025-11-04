Видео
4 ноября, 20:30

«Ювентус» — «Спортинг»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Ювентус» и «Спортинг» сыграют в Лиге чемпионов 4 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Ювентус» и «Спортинг» сыграют в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Матч в Турине (Италия) на стадионе «Альянц Стэдиум» начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:1
Спортинг

Прямую трансляцию игры в Турине ведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент доступен при наличии подписки). Кроме того, сервис запускает перекличку лучших моментов игр вечера (начало в 22.55 мск).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Турине и всего дня Лиги чемпионов. Отслеживать ключевые события и результат игры «Ювентус» — «Спортинг» также можно в матч-центре на нашем сайте.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;.«ПСЖ» — «Бавария», «Ливерпуль» — «Реал»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«Ювентус» в предыдущем туре уступил «Реалу» (0:1), а «Спортинг» обыграл «Марсель» (2:1).

