«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом»

«Ювентус» и «Спортинг» сыграли вничью в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:1.
У португальской команды на 12-й минуте гол забил Максимилиано Араухо. У итальянского клуба отличился Душан Влахович на 34-й минуте.
Туринцы набрали 3 очка и идут на 23 строчке в турнирной таблице, команда из Лиссабона занимает 10 место с 7 баллами.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Ювентус» проведет против «Буде-Глимта» 25 ноября, «Спортинг» 26 ноября сыграет с «Брюгге».
