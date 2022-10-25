«Ювентус» впервые в истории пропустил 3 мяча за первый тайм в Лиге чемпионов

«Ювентус» после первого тайма проигрывает «Бенфике» со счетом 1:3 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Туринский клуб впервые за все время выступления в Лиге чемпионов пропустил три мяча за первый тайм, сообщает Opta.

Отметим, что поражение в Лиссабоне оставит итальянский гранд без участия в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года.