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Сегодня, 20:16

Йылдыз — самый молодой автор гола «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
Кенан Йылдыз.
Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз отличился в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 против ПСВ.

19-летний футболист открыл счет на 21-й минуте встречи, забив первый гол в новом сезоне турнира.

Кроме этого, Йылдыз стал самым молодым автором гола «Ювентуса» в Лиге чемпионов, сообщает Opta. По данному показателю он превзошел Алессандро Дель Пьеро, который в 1995 году забивал в возрасте 20 лет и 308 дней.

Турок присоединился к черно-белым в 2022 году. Сначала он выступал за фарм-клуб «Ювентуса», а в 2023-м дебютировал за основную команду.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
Кенан Йылдыз

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