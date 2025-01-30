«Атлетико» разгромил «Зальцбург» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 00:52
«Атлетико» на выезде разгромил «Зальцбург» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:1.
Дубль у «матрасников» оформил Антуан Гризманн (13-я и 45+1-я минуты). Еще по голу на счету Джулиано Симеоне (5-я) и Маркоса Льоренте (63-я).
Единственный гол хозяев в концовке забил Адам Дагим.
«Атлетико» (18 очков) занял пятое место и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зальцбург» (3) финишировал 34-м и покинул турнир.
В параллельном матче «Лейпциг» в гостях уступил австрийскому «Штурму» — 1:2. Обе команды до заключительного тура лишились шансов на выход в плей-офф.