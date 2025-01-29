«Зальцбург» и «Атлетико» сойдутся в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов

Матч «Зальцбург» — «Атлетико» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов пройдет в среду, 29 января. Игра на «Ред Булл Арене» в Вальс-Зиценхайме (Австрия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Также следить за ключевыми событиями и результатом игры «Зальцбург» — «Атлетико» можно в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур

29 янв, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)

Показывать игру в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при наличии платной подписки). Сервис запустит мультикаст — перекличку всех вечерних встреч Лиги чемпионов (интересные моменты в одном окне).

В 7 турах общего этапа «Зальцбург» набрал 3 очка и занимает 34-е место, которое не позволяет продолжить дальнейшее участие в турнире. «Атлетико» с 15 очками идет пятым, обыграв в предыдущем матче «Байер» (2:1).