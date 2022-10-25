«Челси» одолел «Зальцбург» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 21:38
«Челси» на выезде одолел «Зальцбург» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Лондонский клуб выиграл со счетом 2:1.
В первом тайме отличился полузащитник «синих» Матео Ковачич.
В начале второго тайма счет сравнял нападающий австрийского клуба Чуквубуике Адаму.
Однако лондонцы все-таки взяли три очка благодаря точному удару полузащитника Кая Хаверца.
«Челси» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Зальцбург» пока занимает второе место в группе с 6 очками, но «Милан» и загребское «Динамо», у которых по 4 очка, проведут свой матч позже.
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