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Сегодня, 20:45

«Зальцбург» — «Динамо» Киев: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Зальцбург» сыграет с «Динамо» Киев в Лиге чемпионов 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карим Конате (ФК «Зальцбург»).
Фото Global Look Press
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«Зальцбург» сыграет с «Динамо» Киев в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2024/2025 во вторник, 27 августа. Игра состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми события встречи «Зальцбург» — «Динамо» Киев можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на стиминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В первом матче австрийская команда одержала уверенную победу над украинцами со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
27 авг, 22:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
Динамо К

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Киев)
ФК Ред Булл Зальцбург
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