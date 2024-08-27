«Зальцбург» сыграет с «Динамо» Киев в Лиге чемпионов 27 августа

«Зальцбург» сыграет с «Динамо» Киев в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2024/2025 во вторник, 27 августа. Игра состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми события встречи «Зальцбург» — «Динамо» Киев можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на стиминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В первом матче австрийская команда одержала уверенную победу над украинцами со счетом 2:0.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры