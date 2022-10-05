«Зальцбург» дома обыграл загребское «Динамо» и возглавил группу Е

«Зальцбург» дома обыграл «Динамо» Загреб в матче группового турнира Лиги чемпионов — 1:0.

В составе хозяев ударом с пенальти на 71-й минуте встречи забил Ноа Окафор.

«Зальцбург» возглавил турнирную таблицу группы Е с 5 очками. «Динамо» опустилось на 3-ю строчку с 3 очками.