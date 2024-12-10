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«Зальцбург» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Зальцбург» и «ПСЖ» сыграют в Лиге чемпионов 10 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Зальцбург» и «ПСЖ» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиге чемпионов во вторник, 10 декабря. Начало матча на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге (Германия) — в 23.00 по московскому времени.

Показывать игру в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при наличии подписки). Стриминговый сервис проведет перекличку вечерних встреч в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Зальцбург» — «ПСЖ» можно также в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
ПСЖ

«Зальцбург» в 5-м туре уступил «Байеру» (0:5) и с 3 очками занимал 32-е место в общей таблице. «ПСЖ» после поражения «Баварии» (0:1) с 4 очками шел 25-м.

Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ред Булл Зальцбург
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