Защитник «Астон Виллы» Мингс заработал курьезный пенальти в матче Лиги чемпионов

6 ноября, 23:13
Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс допустил курьезную ошибку во время матча общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:1).
В начале второго тайма голкипер бирмингемцев Эмилиано Мартинес кинул мяч на землю и покатил его на партнера по команде. Мингс взял мяч в руки, решив, что это был удар от ворот.
«Брюгге» получил пенальти, который реализовал Ханс Ванакен на 52-й минуте. Этот гол стал единственным в матче и принес бельгийской команде победу.
«Брюгге» набрал 6 очков и поднялся на 20-е место в турнирной таблице. «Астон Вилла» (9) идет на пятой строчке.