Защитник «Астон Виллы» Мингс заработал курьезный пенальти в матче Лиги чемпионов

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс допустил курьезную ошибку во время матча общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:1).

В начале второго тайма голкипер бирмингемцев Эмилиано Мартинес кинул мяч на землю и покатил его на партнера по команде. Мингс взял мяч в руки, решив, что это был удар от ворот.

Тайрон Мингс допустил курьезную ошибку в матче Лиги чемпионов против «Брюгге». Фото Скриншот трансляции

«Брюгге» получил пенальти, который реализовал Ханс Ванакен на 52-й минуте. Этот гол стал единственным в матче и принес бельгийской команде победу.

Судья указал на «точку» после ошибки Тайрона Мингса. Фото Скриншот трансляции

«Брюгге» набрал 6 очков и поднялся на 20-е место в турнирной таблице. «Астон Вилла» (9) идет на пятой строчке.