Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

6 ноября, 23:13

Защитник «Астон Виллы» Мингс заработал курьезный пенальти в матче Лиги чемпионов

Алина Савинова
Тайрон Мингс взял мяч в руки после паса голкипера Эмилиано Мартинеса.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс допустил курьезную ошибку во время матча общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:1).

В начале второго тайма голкипер бирмингемцев Эмилиано Мартинес кинул мяч на землю и покатил его на партнера по команде. Мингс взял мяч в руки, решив, что это был удар от ворот.

Тайрон Мингс допустил курьезную ошибку в матче Лиги чемпионов против «Брюгге».
Фото Скриншот трансляции

«Брюгге» получил пенальти, который реализовал Ханс Ванакен на 52-й минуте. Этот гол стал единственным в матче и принес бельгийской команде победу.

Судья указал на «точку» после ошибки Тайрона Мингса.
Фото Скриншот трансляции

«Брюгге» набрал 6 очков и поднялся на 20-е место в турнирной таблице. «Астон Вилла» (9) идет на пятой строчке.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Брюгге

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава РФ Зеленского
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика» был отложен из-за задержки метро
«Интер» — «Арсенал», «ПСЖ» — «Атлетико», игры «Баварии» и «Барселоны». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Гол Ванакена с пенальти принес «Брюгге» победу над «Астон Виллой»
Лига чемпионов, расписание и результаты 6 ноября: «Интер» — «Арсенал», «ПСЖ» — «Атлетико» и другие
«ПСЖ» — «Атлетико»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Интер» — «Арсенал»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя