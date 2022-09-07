Кунде считает, что у «Барселоны» большие шансы на выход из группы ЛЧ

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде оценил шансы каталонского клуба на выход из группы Лиги чемпионов.

В группе С «Барса» сыграет с «Баварией, «Интером» и «Викторией».

«Мы знаем, что у нас есть большие шансы выйти из группы. Но это будет очень конкурентоспособные и сложные матчи, потому что в группе есть хорошие команды. Я взволнован, ведь играю в футбол ради таких матчей.

У нас хорошая команда с множеством талантливых игроков, и мы может создать много опасности [соперникам]. Я уверен, что многие команды смотрят и оценивают нас с серьезностью. Мы чувствуем это», — цитирует игрока клубная пресс-служба.

В среду, 7 сентября, «Барселона» сыграет свой первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов-2022/23 против «Виктории» из города Пльзень. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.