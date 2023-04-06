Защитник «Баварии» Канселу заявил о желании стать победителем Лиги чемпионов

Защитник «Баварии» Жоау Канселу заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов. Футболист однажды участвовал в финале турнира, где «Манчестер Сити» в 2021 году проиграл «Челси».

«Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. Я не буду сдаваться до самого конца. Надеюсь, в этом году у меня получится выиграть этот трофей с «Баварией». Я совсем не против», — цитирует Канселу журнал «Баварии».

Канселу выступает за мюнхенский клуб на правах аренды за «Манчестер Сити».

11 апреля «Бавария» сыграет с «горожанами» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.