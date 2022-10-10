Защитник «Челси» Силва: «Матчи против «Милана» никогда не бывают легкими»

10 октября, 23:40
Защитник «Челси» Тиагу Силва поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Милана».
«Я уже взволнован, но я постараюсь морально настроиться. Чего не хватает «Милану»? На прошлой неделе у них была плохая игра против нас, такое может случиться, но столь великие клубы не допускают такой ошибки дважды. Вы можете видеть отличный результат, который они показали против «Ювентуса» в их последней игре. Поэтому я уверен, что они сильно мотивированы, чтобы завтра провести еще один отличный матч. Нам нужно очень много работать, потому что матчи против «Милана» никогда не бывают легкими», — цитирует пресс-служба клуба Силву.
После трех туров «Челси» занимает 2-е место в группе Е, набрав 4 очка. «Милан» с 4 очками располагается на 3-й строчке, уступая синим по дополнительным показателям.
Матч «Милан» — «Челси» пройдет 11 октября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.
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