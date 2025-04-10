Эмре Джан: «Боруссия» играла слишком мягко и допускала простые ошибки»

Защитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:4) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Боруссия» играла очень плохо. Мы играли слишком мягко, были недостаточно сплочены и допускали простые ошибки. За такое наказывают на этом уровне. Поэтому мы и уступили», — сказал Джан после игры.

Ответная игра пройдет в Германии 15 апреля. Победитель в этой паре сыграет в полуфинале против «Баварии» или «Интера» (первый матч — 2:1 в пользу «Интера»).