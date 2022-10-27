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Лига чемпионов

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Робертсон: «Здорово, что «Ливерпулю» удалось выйти в плей-офф ЛЧ, имея игру в запасе»

Робертсон прокомментировал выход «Ливерпуля» в плей-офф Лиги чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги чемпионов.

25 октября команда на выезде обыграла «Аякс» (3:0) в 5-м туре группового турнира ЛЧ.

«Всегда тяжело выходить на последнюю игру, нуждаясь в победе или хотя бы очке. Здорово, что нам удалось квалифицироваться, имея игру в запасе. Это значит, что в матче на следующей неделе на нас не будет ничего давить.

Когда я был ребенком, для меня было бы счастьем сыграть хотя бы в одном матче. Это была мечта. Сыграть 50 матчей за эту команду — это настоящая радость. Надеюсь, что впереди их будет еще много», — приводит слова Робертсона сайт УЕФА.

«Ливерпуль» в шестой раз подряд вышел в плей-офф ЛЧ под руководством Юргена Клоппа, что является самой продолжительной серией клуба на турнире.

В этом сезоне ЛЧ Робертсон сыграл за команду 3 матча и отметился двумя голевыми передачами.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035706--ajax-vs-liverpool/
Эндрю Робертсон
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
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