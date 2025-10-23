Защитник «Ливерпуля» Робертсон — после победы над «Айнтрахтом»: «Мы должны развивать этот успех»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (5:1) в гостевом матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы много говорили, но идея была простой — не терять веру. Против «Юнайтед» мы создавали моменты, но не использовали их. Игра была не такой, какой должна была быть. Это должно было измениться, и я думаю, что матч против «Франкфурта» продемонстрировал это улучшение. Это всего лишь одна победа. Мы должны развивать этот успех. Уровень игры должен оставаться высоким, и все должны продолжать работать», — цитирует.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех поражений подряд. 25 октября он сыграет с «Брентфордом» в гостевом матче чемпионата Англии.