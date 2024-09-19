Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:36

Защитник «Манчестер Сити» Диаш: «Матч с «Интером» был для нас хорошим испытанием»

Алина Савинова
Рубен Диаш.
Фото AFP
Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш назвал очень напряженной игру против «Интера» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0).

«Это была очень напряженная игра против сильного соперника. Мы знали, что нас ждет. Это тоже топовая команда, и они привыкли побеждать, так что нам предстояла нелегкая работа. Команда показала отличную игру, мы были очень близки к тому, чтобы забить гол. Мы принимаем ситуацию и движемся вперед. Это было для нас хорошим испытанием», — приводит пресс-служба УЕФА слова Диаша.

Команды набрали по 1 очку. В следующем матче Лиги чемпионов «горожане» 1 октября сыграют на выезде со «Слованом» из Братиславы. «Интер» в этот же день примет сербскую «Црвену Звезду».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Загитова просит 75 миллионов рублей на свое шоу из госбюджета
Игрок «Салавата» Кузьмин врезался в борт головой и покинул лед на носилках
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Девушка Сафонова — о дебюте вратаря за «ПСЖ»: «Все не зря»
Мичел о матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Жирона» хорошо себя проявила. Мы заслужили быть здесь»
«Боруссию» разбудили замены, «Селтик» разнес оборону команды Вайсса, у «Зальцбурга» наметился кризис
Гвардиола: «Игрой «Сити» в матче с «Интером» удовлетворен — мне все понравилось»
Сегодня
Вчера
Неделя