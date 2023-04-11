Эрнандес: «С «Наполи» будет особенный матч, отсутствие Осимхена для «Милана» ничего не меняет»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«Это будет особенный матч. Мы ожидаем, что «Наполи» будет силен как всегда, но мы очень хорошо подготовились к этому вызову. Отсутствие Осимхена для нас ничего не меняет», — цитирует Tutto Mercato Эрнандеса.

Ранее стало известно, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен пропустит первый матч из-за травмы.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом» пройдет 12 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало — в 22.00 мск. Ответный матч пройдет 18 апреля в Неаполе.