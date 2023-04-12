Ди Лоренцо об игре с «Миланом» в ЛЧ: «Это важный матч для меня и для каждого»

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо высказался о первом матче с «Миланом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это будет тяжелый матч против великолепной команды. Уровень Лиги чемпионов очень высок, но мы готовы. Это важный матч для меня и для каждого. Надо получить от него удовольствие. Мы проделали хорошую работу и готовы к этой игре», — приводит слова Ди Лоренцо сайт УЕФА.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом» пройдет 12 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 22.00 мск.