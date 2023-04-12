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Лига чемпионов

Сегодня, 09:05

Ди Лоренцо об игре с «Миланом» в ЛЧ: «Это важный матч для меня и для каждого»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо высказался о первом матче с «Миланом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это будет тяжелый матч против великолепной команды. Уровень Лиги чемпионов очень высок, но мы готовы. Это важный матч для меня и для каждого. Надо получить от него удовольствие. Мы проделали хорошую работу и готовы к этой игре», — приводит слова Ди Лоренцо сайт УЕФА.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом» пройдет 12 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
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