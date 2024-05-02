Защитник «ПСЖ» Эрнандес выбыл на долгий срок из-за разрыва «крестов» и пропустит Евро-2024

Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес выбыл на 6-7 месяцев из-за травмы, сообщила пресс-служба парижан.

Вчера, 1 мая, футболист получил повреждение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1).

Футболист был замене на 42-й минуте из-за травмы ноги. Вместо него на поле вышел Лукас Бералдо.

Было проведено МРТ, которое выявило у игрока разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Таким образом, 28-летний футболист пропустит чемпионат Европы по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля.