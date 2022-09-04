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Лига чемпионов

4 сентября, 14:56

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал о подготовке к Лиге чемпионов

Мария Гусева

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал, насколько команда готова к Лиге чемпионов, а также отметил, на какие аспекты игры парижанам стоит обратить внимание.

«Мы провели отличную подготовку и несколько хороших матчей. Мы знаем, что матчи Лиги чемпионов особенные, у них есть особый контекст. Подготовка завершена, теперь нам нужно хорошо сыграть дома. Несколько матчей без пропущенных голов придают нам уверенность. Несмотря на то, что мы атакующая команда, мы хорошо справляемся и с моментами у своих ворот. Важно действовать эффективно в обороне. Мы знаем, что наши нападающие обязательно забьют как минимум один или два гола», — цитирует GFFN Маркиньоса.

В текущем сезоне 28-летний бразилец провел за парижан 7 матчей во всех турнирах, где отметился 1 голом.

«ПСЖ» в первом матче группового турнира Лиги чемпионов примет «Ювентус». Встреча пройдет во вторник, 6 сентября.

Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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