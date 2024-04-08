Защитник «Реала» Рюдигер: «Жду матчей с «Манчестер Сити» из-за встречи Холанном»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Я действительно жду противостояния с Холанном. Он отличный нападающий. Это те матчи, о которых ты всегда мечтал, и быть частью этого — невероятно», — приводит слова Рюдигера Madrid Universal.

Первая игра состоится 9 апреля в Мадриде. Начало — в 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 17 апреля в Манчестере. Начало — в 22.00 мск.

В текущем сезоне 23-летний Холанн провел 36 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 6 голевых передач.