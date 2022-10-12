Защитник «Реала» Рюдигер разбил голову до крови, когда сравнял счет в матче с «Шахтером»

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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер стал автором единственного гола своей команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1).
29-летний немец забил на 5-й добавленной минуте встречи. После голевого удара он столкнулся с вратарем донецкой команды и разбил голову до крови. Медикам пришлось выйти на поле для оказания помощи.
Antonio Rudiger took a shot as he collided with the keeper when scoring his last minute equalizer for Real Madrid. pic.twitter.com/4NGMxRbqzi— ESPN FC (@ESPNFC) October 11, 2022
«Реал» лидирует в группе F, набрав 10 очков. «Шахтер» с 5-ю очками занимает третье место.
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