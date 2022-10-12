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Лига чемпионов

Сегодня, 10:51

«Мы живы». Защитник «Реала» Рюдигер сел в самолет с перебинтованной головой

Защитник «Реала» Рюдигер сел в самолет с перебинтованной головой после матча с «Шахтером»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Антонио Рюдигер.
Фото Соцсети
Антонио Рюдигер.
Фото Соцсети
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1) сел в самолет с забинтованной головой.

На 95-й минуте встречи 29-летний немецкий футболист в моменте с голом столкнулся головой с вратарем «Шахетра» Анатолием Трубиным. Его забитый мяч позволил «Реалу» выйти в плей-офф ЛЧ за два тура до конца группового этапа.

Рюдигер опубликовал фото с перебинтованной головой в самолете и написал: «Мы живы». Сообщалось, что игроку наложили 20 швов после повреждения в матче с «Шахтером».

Антонио Рюдигер. Фото Соцсети
Антонио Рюдигер.
Фото Соцсети

В текущем сезоне Рюдигер провел 12 матчей за мадридский клуб и забил два гола.

Лига чемпионов. Группа F
11 окт, 22:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Шахтер Д
1:1
Реал

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Антонио Рюдигер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Шахтер (Донецк)
2
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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