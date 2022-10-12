«Мы живы». Защитник «Реала» Рюдигер сел в самолет с перебинтованной головой

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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1) сел в самолет с забинтованной головой.
На 95-й минуте встречи 29-летний немецкий футболист в моменте с голом столкнулся головой с вратарем «Шахетра» Анатолием Трубиным. Его забитый мяч позволил «Реалу» выйти в плей-офф ЛЧ за два тура до конца группового этапа.
Рюдигер опубликовал фото с перебинтованной головой в самолете и написал: «Мы живы». Сообщалось, что игроку наложили 20 швов после повреждения в матче с «Шахтером».
В текущем сезоне Рюдигер провел 12 матчей за мадридский клуб и забил два гола.
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