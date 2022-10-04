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Лига чемпионов

Сегодня, 10:49

Капитан «Рейнджерс» Тавернье — о матче с «Ливерпулем»: «Нам надо смело играть с мячом»

Тавернье поделился ожиданиями от матча «Рейнджерс» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент

Капитан и защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Надо смело играть с мячом. За «Ливерпуль» выступают трое из числа лучших форвардов мира, так что надо следить за ними так долго, как можем. Мы вынесли урок после выезда в Амстердам (0:4). Мы отнеслись к «Аяксу» с излишним уважением. Это были день и ночь, если сравнивать с игрой против «Наполи», в которой все могло сложиться иначе, если бы не красная карточка», — приводит слова Тавернье официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» пройдет сегодня, 4 октября, и начнется в 22:00 (мск).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035673--liverpool-vs-rangers/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Рейнджерс
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