Капитан и защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Надо смело играть с мячом. За «Ливерпуль» выступают трое из числа лучших форвардов мира, так что надо следить за ними так долго, как можем. Мы вынесли урок после выезда в Амстердам (0:4). Мы отнеслись к «Аяксу» с излишним уважением. Это были день и ночь, если сравнивать с игрой против «Наполи», в которой все могло сложиться иначе, если бы не красная карточка», — приводит слова Тавернье официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» пройдет сегодня, 4 октября, и начнется в 22:00 (мск).