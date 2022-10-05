Защитник сборной Франции Клосс получил травму в матче Лиги чемпионов против «Спортинга»

Защитник «Марселя» Жонатан Клосс не смог доиграть матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга» (4:1).

На 32-й минуте встречи 30-летний француз был заменен на Исса Каборе из-за проблем с голенью. В среду, 5 октября, игрок сборной Франции пройдет медицинское обследование.

В матче против «Спортинга» Клосс отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 1 гол и 5 голевых передач в 12 матчах.