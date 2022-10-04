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Сегодня, 14:57

Защитник «Трабзонспора» Бартра рассказал об адаптации в турецком клубе

Алина Савинова

Центральный защитник «Трабзонспора» Марк Бартра рассказал об адаптации в турецком клубе после перехода из «Бетиса».

«Дела идут хорошо с тех пор, как я приехал. Я играл каждый матч и чувствую уверенность, которую тренер вселил в меня с первого дня, любовь болельщиков. У нас много новых игроков, мы подписали много контрактов и постепенно адаптируемся, узнаем друг друга.

Все новое: новая культура, новый язык, новый город, новая лига, новые товарищи по команде... Абсолютно все. Но это застает меня в очень зрелый период моей жизни, когда я очень хорошо знаю, как подходить к вещам. И хотя это нелегко, думаю, что попытаюсь адаптироваться как можно быстрее.

Философия команды очень похожа на то, что я делал в предыдущие годы в «Барсе», сборной и «Бетисе». Что касается личного развития, то сейчас, например, я собираюсь начать занятия по совершенствованию английского языка, изучать турецкий, чтобы выучить его и адаптироваться как можно лучше", — приводит Marca слова 31-летнего футболиста.

Воспитанник «Барселоны» выступал за основную команду с 2012 года, после чего в 2016-м перешел в «Боруссию». С января 2018-го защитник играл за «Бетис». В августе 2022-го Бартра подписал контракт с «Трабзонспором», который рассчитан до января 2025 года.

В текущем сезоне он провел 10 матчей за турецкий клуб и отличился одним голом.

Источник: https://www.marca.com/futbol/betis/2022/10/04/633afb1a268e3e68158b458e.html
Марк Бартра
Футбол
ФК Трабзонспор
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