Защитника «Реала» Рюдигера могут дисквалифицировать за жесты после ответного матча ЛЧ с «Атлетико»

Дисциплинарный комитет УЕФА может дисквалифицировать защитника «Реала» Антонио Рюдигера за непристойное поведение после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1, пенальти — 4:2).

Футболиста могут наказать отстранением на одну игру за «угрожающие жесты». В таком случае он пропустит первый матч 1/4 финала ЛЧ против «Арсенала».

Решение будет принято на заседании в пятницу, 4 апреля. Также будет рассмотрено поведение других футболистов «Реала» — Килиана Мбаппе, Дани Себальоса и Винисиуса. Им грозит денежный штраф и условная дисквалификация на один матч. Рюдигер тоже может избежать наказания и получить условное отстранение вместо реального.

После завершения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал» Мбаппе, Себальос, Винисиус и Рюдигер праздновали победу перед трибуной фанатов соперника, что было воспринято как провокация. Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело после жалобы, поступившей от «Атлетико».