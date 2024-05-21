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Сегодня, 14:30

«Зенит» — «Ростов»: дата и время начала матча 30-го тура РПЛ

«Зенит» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 25 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Педро (ФК «Зенит»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» встретится с «Ростовом» в рамках 30-го тура чемпионата России в субботу, 25 мая. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте. Перекличку 30-го тура премьер-лиги в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Сине-бело-голубые набрали 54 очка и занимают второе место в таблице чемпионата. Ростовский клуб с 43-я баллами идут на седьмой строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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