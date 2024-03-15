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Лига чемпионов

15 марта, 14:15

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «ПСЖ» — с «Барселоной»

Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Ана Горшкова
Корреспондент
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24
Фото Reuters
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15 марта в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24.

Действующий победитель турнира «Манчестер Сити» встретится с «Реалом», «Арсенал» сыграет с «Баварией», «Атлетико» — с «Боруссией», а «ПСЖ» — с «Барселоной».

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания)

В 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют: победители пар «Атлетико» — «Боруссия» и «ПСЖ» — «Барселона», «Арсенал» — «Бавария» и «Реал» — «Манчестер Сити».

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, а ответные — 16 и 17 апреля.

Полуфиналы будут сыграны 30 апреля и 1 мая, а также 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне 1 июня.

Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Эрлин Холанн. Лига чемпионов: кто с кем сыграет в 1/4 финала. Онлайн-трансляция жеребьевки еврокубков
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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