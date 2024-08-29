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Сегодня, 18:55

Жеребьевка Лиги чемпионов: началась прямая трансляция церемони

Началась прямая трансляция жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
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Началась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Процедуру впервые проводит компьютер.

В прямом эфире жеребьевку показывает платформа Okko Sport. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 команд, которые распределены по четырем корзинам. Каждый участник сыграет восемь матчей — по две игры с соперниками из каждой корзины, включая свою. Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те клубы, которые займут места с девятого по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». В финале турнира в сезоне-2023/24 мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

Кубок Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Боруссией», «ПСЖ» — с «Сити», «Монако» — с «Барсой». Онлайн-трансляция жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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