Жеребьевка Лиги чемпионов: началась прямая трансляция церемони

Началась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Процедуру впервые проводит компьютер.

В прямом эфире жеребьевку показывает платформа Okko Sport. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 команд, которые распределены по четырем корзинам. Каждый участник сыграет восемь матчей — по две игры с соперниками из каждой корзины, включая свою. Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те клубы, которые займут места с девятого по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». В финале турнира в сезоне-2023/24 мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.