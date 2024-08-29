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Сегодня, 10:30

Жеребьевка Лиги чемпионов: время начала и где смотреть трансляцию

Трансляция жеребьевки ЛЧ начнется в 18:45 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
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Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 29 августа. Процедуру впервые будет проводить компьютер.

В прямом эфире жеребьевку покажет платформа Okko Sport. Начало трансляции — в 18:45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

В турнире принимают участие 36 команд. Каждый участник сыграет восемь матчей — по две игры с соперниками из каждой корзины. В общий этап вышли следующие команды:

Корзина 1: «Реал» Мадрид (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Интер» (Италия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лейпциг» (Германия), «Барселона» (Испания).

Корзина 2: «Байер» (Германия), «Атлетико» Мадрид (Испания), «Аталанта» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Арсенал» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Шахтёр» (Украина), «Милан» (Италия).

Корзина 3: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Зальцбург» (Австрия), «Лилль» (Франция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Селтик» (Шотландия).

Корзина 4: «Слован» (Словакия), «Монако» (Франция), «Спарта» Прага (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Болонья» (Италия), «Жирона» (Испания), «Штутгарт» (Германия), «Штурм» (Австрия), «Брест» (Франция).

Кубок Лиги чемпионов. Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция

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