Жеребьевка 3-й корзины Лиги чемпионов: «Црвена Звезда» против «Барселоны» и «Милана», ПСВ — с «ПСЖ»

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