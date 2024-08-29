Жеребьевка 4-й корзины Лиги чемпионов: «Монако» встретится с «Барсой» и «Интером», «Астон Виллы» — «Бавария»

Определились соперники команд из четвертой корзины жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2024/25. Мероприятие проходит 29 августа в Монако.

В последней корзине были «Слован» Братислава, «Монако», «Спарта» Прага, «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест». «СЭ» ведет онлайн трансляцию жеребьевки ЛЧ.

Соперники «Слована»: «Манчестер Сити», «Бавария», «Милан», «Атлетико», «Динамо» Загреб, «Селтик», «Штутгарт», «Жирона».

«Монако»: «Барселона», «Интер», «Бенфика», «Арсенал», «Црвена Звезда», «Динамо» Загреб, «Астон Вилла», «Болонья».

«Спарта»: «Интер», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Байер», «РБ Зальцбург», «Фейеноорд», «Брест», «Штутгарт».

«Астон Виллы»: «Бавария», «Лейпциг», «Ювентус», «Брюгге», «Селтик», «Янг Бойз», «Болонья», «Монако».

«Болонья»: «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Шахтер», «Бенфика», «Лилль», «Спортинг», «Монако», «Астон Вилла».

«Жирона»: «Ливерпуль», «ПСЖ», «Арсенал», «Милан», «Фейеноорд», ПСВ, «Слован», «Штурм».

«Штутгарт»: «ПСЖ», «Реа», «Аталанта», «Ювентус», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Спарта», «Слован».

«Штурм»: «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг», «Брюгге», «Аталанта», «Спортинг», «Лилль», «Жирона», «Брест».

«Брест»: «Реал», «Барселона», «Байер», «Шахтер», ПСВ, «Зальцбург», «Штурм», «Спарта».

С сезона-2024/25 в основной стадии ЛЧ сыграют 36 команд. Для жеребьевки клубы были разделили на четыре корзины — по девять команд.

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