Жеребьевка Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Ливерпулем» и «Миланом», «Сити» — с «Интером» и «ПСЖ»

29 августа в Монако проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25. Стали известны соперники всех клубов из первой корзины. В ней были «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг» и «Барселона». Победитель ЛЧ-2023/24 «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Ливерпулем», «Миланом», «Аталантом», «Зальцбургом», «Лиллем», «Штутгартом» и «Брестом». «Манчестер Сити» сыграет с «Интером», «ПСЖ», «Брюгге», «Ювентусом», «Фейеноордом», «Спортингом», «Спартой» и «Слованом». Соперники «Интера»: «Лейпциг», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Байер», Црвена Звезда", «Янг Бойз», «Монако», «Спарта» Прага. Соперники «Баварии»: «ПСЖ», «Барселона», «Бенфика», «Шахтер», «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Слован», «Астон Вилла». Соперники «Лейпциг»: «Ливерпуль», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Спортинг», «Селтик», «Астон Вилла», «Штурм». Соперники «Боруссии» Дортмунд: «Барселона», «Реал Мадрид», «Шахтер», «Брюгге», «Селтик», «Динамо» Загреб, «Штурм», «Болонья». Соперники «Барселоны»: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Аталанта», «Бенфика», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Брест», «Монако». Соперники «Ливерпуля»: «Реал Мадрид», «Лейпциг», «Байер», «Милан», «Лилль», ПСВ, «Болонья», «Жирона». Соперники «ПСЖ»: «Манчестер Сити», «Бавария», «Атлетико», «Арсенал», ПСВ, «Зальцбург», «Жирнона», «Штутгарт». «СЭ» ведет онлайн трансляцию жеребьевки ЛЧ.