Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:40

Жеребьевка Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Ливерпулем» и «Миланом», «Сити» — с «Интером» и «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

29 августа в Монако проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25. Стали известны соперники всех клубов из первой корзины. В ней были «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг» и «Барселона».

Победитель ЛЧ-2023/24 «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Ливерпулем», «Миланом», «Аталантом», «Зальцбургом», «Лиллем», «Штутгартом» и «Брестом».

«Манчестер Сити» сыграет с «Интером», «ПСЖ», «Брюгге», «Ювентусом», «Фейеноордом», «Спортингом», «Спартой» и «Слованом».

Соперники «Интера»: «Лейпциг», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Байер», Црвена Звезда", «Янг Бойз», «Монако», «Спарта» Прага.

Соперники «Баварии»: «ПСЖ», «Барселона», «Бенфика», «Шахтер», «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Слован», «Астон Вилла».

Соперники «Лейпциг»: «Ливерпуль», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Спортинг», «Селтик», «Астон Вилла», «Штурм».

Соперники «Боруссии» Дортмунд: «Барселона», «Реал Мадрид», «Шахтер», «Брюгге», «Селтик», «Динамо» Загреб, «Штурм», «Болонья».

Соперники «Барселоны»: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Аталанта», «Бенфика», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Брест», «Монако».

Соперники «Ливерпуля»: «Реал Мадрид», «Лейпциг», «Байер», «Милан», «Лилль», ПСВ, «Болонья», «Жирона».

Соперники «ПСЖ»: «Манчестер Сити», «Бавария», «Атлетико», «Арсенал», ПСВ, «Зальцбург», «Жирнона», «Штутгарт».

«СЭ» ведет онлайн трансляцию жеребьевки ЛЧ.

1
Обсудить
Читайте также
Слуцкий признался, что не понимает скептического отношения к Дзюбе
«Зенит» объявит решение по Cоболеву 29 августа
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жеребьевка Лиги чемпионов: началась прямая трансляция церемони