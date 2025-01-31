«Манчестер Сити» и «Реал» в стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов

В пятницу, 31 января, состоялась жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В стыках встретятся команды, занявшие с 9-го по 24-е места в общем этапе турнира. Победители этих пар выходят в 1/8 финала на клубы, занявшие места с 1-го по 8-е.

Итоги жеребьевки стыковых матчей:

«Брест» — «ПСЖ» (возможный соперник победителя в 1/8 финала — «Ливерпуль» или «Барселона»)

«Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» («Атлетико» / «Байер»)

«Монако» — «Бенфика» («Ливерпуль» / «Барселона»)

«Селтик» — «Бавария» («Атлетико» / «Байер»)

«Брюгге» — «Аталанта» («Лилль» / «Астон Вилла»)

«Ювентус» — «ПСВ» («Арсенал» / «Интер»)

«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд («Лилль» / «Астон Вилла»)

«Фейеноорд» — «Милан» («Арсенал» / «Интер»)

Стыковые матчи пройдут 11-12 и 18-19 февраля. Первыми в гостях сыграют команды, ставшие сеяными при жеребьевке (9-16 места общего этапа).

Жеребьевка 1/8 финала и остальных стадий плей-офф состоится 21 февраля.