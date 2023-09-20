Жинола: «Это была солидная игра «ПСЖ» для первого тура Лиги чемпионов»

Экс-полузащитник «ПСЖ» Давид Жинола прокомментировал победу парижской команды над дортмундской «Боруссией» (2:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это была солидная игра «ПСЖ» для первого тура Лиги чемпионов. После домашнего поражения от «Ниццы» игроки парижской команды хотели хорошо стартовать в Лиге чемпионов. Им удалось это сделать против Дортмунда, который создал мало моментов. Это было довольно легко, но теперь Парижу нужно найти свой путь. Парижу будет важно навязать свой стиль», — цитирует пресс-служба УЕФА Жинола.

Парижская команда набрала 3 очка и возглавила группу F. «Боруссия» идет на последней строчке — 0 очков.